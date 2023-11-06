ПАРИЖ, 6 ноя — ПРАЙМ. Запад должен призвать Владимира Зеленского к благоразумию и подтолкнуть к переговорам с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Во Франции рассказали, что США уготовили Зеленскому из-за провала ВСУ

"Во что играет Зеленский? Он заявил, что не готов вести переговоры с Россией! Так что он намерен делать? Пожертвовать своим народом "до последнего украинца", как говорят неоконсерваторы? Прекратим резню, прекратим вливать миллиарды евро, призовем его к благоразумию, его и тех безумцев, которые подталкивают его к суициду народа", — написал политик в X.

По словам Филиппо, "сам главнокомандующий украинской армией признал, что Украина проиграла", "его собственные советники говорят в прессе, что Зеленский помешался", и "даже члены НАТО начинают вести переговоры с Россией".

Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников сообщал, что западные страны обсуждают с Киевом возможность мирных переговоров с Россией и то, от чего ему придется отказаться для достижения договоренности. Американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт достиг патовой ситуации. Они также не уверены в своих способностях продолжать предоставлять Киеву помощь. По мнению чиновников, у Украины, скорее всего, осталось время до конца года, прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут более срочный характер. Во Франции раскритиковали очередной пакет антироссийских санкций

Зеленский при этом заявил, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией, и, говоря о самих переговорах, повторил тезис, что сейчас "не будет такого".

Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.