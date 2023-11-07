МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Малайзия отказывается признавать односторонние санкции, введенные США или любой другой страной, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим. США расширили санкции против лиц, "связанных с ХАМАС"

Ранее Палата представителей США приняла законопроект в отношении финансирования палестинского движения ХАМАС.

"Мы не признаем никаких односторонних санкций, принятых США или какой-либо другой страной. Мы признаем только Совет Безопасности ООН, который считается многосторонним. Мы также не согласны с США в их решении принять законопроект об ограничениях иностранных организаций, поддерживающих ХАМАС, и принятие этого законопроекта не повлияет на нашу позицию или политику", — сообщил телеканал NSTTV со ссылкой на слова премьер-министра.

По мнению политика, другие мусульманские лидеры разделяют его позицию. Кроме того, Ибрагим призвал общественность перестать называть участников ХАМАС "боевиками", так как им больше подходит статус "освободителей".

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.