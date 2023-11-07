МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Образ президента Украины за рубежом изменился, поэтому СМИ начали выставлять его в качестве невменяемого, рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. Зеленский выступил против выборов на Украине

"Образ Зеленского, который описали зарубежные СМИ, напоминает персонажа из фильма "Бункер" о последних днях жизни Гитлера. Он сидел там и постоянно кричал на окружающих", — отметил Джонсон, добавив, что именно такой образ показан в скандальной статье Times.

По словам Джонсона, Зеленский оторван от действительности, продолжая настаивать на бесперспективных военных действиях. Кроме того, у него не осталось шансов повернуть исход ситуации в свою пользу.

Мир устал от конфликта на Украине, а Запад больше не заинтересован в Киеве из-за войны на Ближнем Востоке, подчеркнул эксперт.

Издание The Time сообщило, что Зеленский чувствует себя преданным, так как союзники бросили его без средств для победы в конфликте с Россией.

Ранее американский президент Джо Байден пообещал помочь одновременно и Украине, и Израилю. Однако, в октябре сенаторами от Республиканской партии был опубликован законопроект, предусматривающий помощь только Израилю.