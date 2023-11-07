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Еврокомиссия назвала условия для вступления Украины в ЕС
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Еврокомиссия готова начать процесс вступления Украины в Евросоюз при условии улучшения ситуации с правами языковых меньшинств, а также борьбы с коррупцией, пишет испанское издание... ПРАЙМ, 07.11.2023
общество , новости, в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия готова начать процесс вступления Украины в Евросоюз при условии улучшения ситуации с правами языковых меньшинств, а также борьбы с коррупцией, пишет испанское издание Pais со ссылкой на отчет Еврокомиссии.
В своем отчете Еврокомиссия отмечает, что Украина уже достигла прогресса в реформах, необходимых для начала переговоров о вступлении.
"Еврокомиссия готова рекомендовать Евросоюзу дать зеленый свет процессу вступления и начать диалог в начале следующего года. Однако, это будет обусловлено тем, что правительство <…> (Украины) улучшит ситуацию с укреплением прав языковых меньшинств, выделит больше ресурсов на борьбу с коррупцией и добьется прогресса в обеспечении прозрачности лоббистской деятельности", — говорится в сообщении газеты со ссылкой на проект отчета комиссии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90 процентов необходимых условий и может начать переговоры о вступлении в 2023 году. Однако это будет сложная задача, учитывая, что некоторые балканские страны ожидают решения по вопросу членства в союзе уже 20 лет.
Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, а в июне того же года получила статус кандидата на вступление.