МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия готова начать процесс вступления Украины в Евросоюз при условии улучшения ситуации с правами языковых меньшинств, а также борьбы с коррупцией, пишет испанское издание Pais со ссылкой на отчет Еврокомиссии. Европейский политик раскрыл, как Украина "расколет" ЕС

В своем отчете Еврокомиссия отмечает, что Украина уже достигла прогресса в реформах, необходимых для начала переговоров о вступлении.

"Еврокомиссия готова рекомендовать Евросоюзу дать зеленый свет процессу вступления и начать диалог в начале следующего года. Однако, это будет обусловлено тем, что правительство <…> (Украины) улучшит ситуацию с укреплением прав языковых меньшинств, выделит больше ресурсов на борьбу с коррупцией и добьется прогресса в обеспечении прозрачности лоббистской деятельности", — говорится в сообщении газеты со ссылкой на проект отчета комиссии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила более 90 процентов необходимых условий и может начать переговоры о вступлении в 2023 году. Однако это будет сложная задача, учитывая, что некоторые балканские страны ожидают решения по вопросу членства в союзе уже 20 лет.

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз в феврале 2022 года, а в июне того же года получила статус кандидата на вступление.