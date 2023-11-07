МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Возрастающие нужды вооруженных сил ФРГ (Бундесвера) можно финансировать за счет налога на сверхбогатых, заявила сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саския Эскен. Восстановление экономики Германии застопорилось, считают в Commerzbank

В ходе интервью изданию T-online Эскен заявила, что Германии необходимы дополнительные средства для финансирования бундесвера после исчерпания специального фонда в 100 миллиардов евро.

"Я убеждена, что если мы справедливо обложим налогом эти высокие активы и высокие доходы, а также хорошо объясним, для чего нужны деньги — например, для справедливого и успешного образования для всех наших детей — тогда и приобретатели выгоды от кризиса будут готовы внести больший вклад", — заявила Эскен.

Ранее немецкая RND сообщила, что партия канцлера ФРГ Олафа Шольца предлагает ввести для сверхбогатых людей страны временный кризисный сбор. Также уточняется, что "тех, кто облагается налогом на богатство, обязать также вносить временный антикризисный сбор".

Бундестаг и бундесрат летом 2022 года поддержали инициативу канцлера о создании специального фонда для бундесвера на сумму 100 миллиардов евро, что обеспечит модернизацию вооруженных сил Германии и сделает их самой большой регулярной армией Европы. Необходимость данных инвестиций канцлер объяснил началом конфликта на Украине, обозначив его термином "Zeitenwende", что в переводе с немецкого означает "поворотный момент" или "смена эпохи".