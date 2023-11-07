МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Страны-участницы НАТО назвали решение России денонсировать Договор об обычном вооружении Европы "шагом подрывающим евроатлантическую безопасность", говорится в заявлении альянса. Британия и ее союзники приостановили участие в ДОВСЕ

"Союзники осуждают решение России о выходе, что стало крайним в серии действий, подрывающих евроатлантическую безопасность. Россия продолжает демонстрировать пренебрежение контроля над вооружением и подрывает основанный на правилах мировой порядок", — заявили в НАТО.

В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Ранее соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

При этом сами члены НАТО решили также приостановить участие в Договоре на фоне выхода России, отметив, что "иначе ситуация станет нестабильной".

В Белом доме отметили, что США приостанавливают выполнение обязательств по ДОВСЕ, и подчеркнули, что данный шаг (приостановка действия Договора — прим. ред.) "усилит возможности НАТО по обороне и сдерживанию, сняв ограничения, влиявшие на планирование, развертывание и учения". Медведев прокомментировал денонсацию ДОВСЕ

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписан в Париже 19 ноября 1990 года полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.

ДОВСЕ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых вооружений, в 1992 году договор был дополнен ограничением численности личного состава в зоне действия Договора (в зону входила европейская часть бывшего СССР и часть Турции).