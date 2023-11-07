МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Украина исключила британскую компанию Mondi из списка "международных спонсоров войны", сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Украина внесла Nestle в список "спонсоров войны"

НАПК исключила британскую группу компаний после завершения продажи бизнеса в России. Британский производитель бумаги и упаковки официально подтвердил окончание сделки.

В начале октября производитель бумаги и упаковочной тары Mondi досрочно завершил продажу своего последнего комбината в России, покинув российский рынок, следует из пресс-релиза компании.

Ранее НАПК сообщило об исключении индийского производителя и экспортера бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) из перечня "международных спонсоров войны".