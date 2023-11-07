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Украина исключила британскую Mondi из списка "спонсоров войны"
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Украина исключила британскую компанию Mondi из списка "международных спонсоров войны", сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). НАПК... ПРАЙМ, 07.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Украина исключила британскую компанию Mondi из списка "международных спонсоров войны", сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
НАПК исключила британскую группу компаний после завершения продажи бизнеса в России. Британский производитель бумаги и упаковки официально подтвердил окончание сделки.
В начале октября производитель бумаги и упаковочной тары Mondi досрочно завершил продажу своего последнего комбината в России, покинув российский рынок, следует из пресс-релиза компании.
Ранее НАПК сообщило об исключении индийского производителя и экспортера бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) из перечня "международных спонсоров войны".