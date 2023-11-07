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США могут изменить размещение сил в Европе для "защиты" НАТО
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США могут изменить размещение сил в Европе для защиты НАТО вслед за выходом России из ДОВСЕ, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома... ПРАЙМ, 07.11.2023
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 7 ноя — ПРАЙМ. США могут изменить размещение сил в Европе для защиты НАТО вслед за выходом России из ДОВСЕ, сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы сделаем все, что потребуется для выполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил", — сказал Кирби.
В ночь на 7 ноября Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных сил в Европе (ДОВСЕ). Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции — "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ.
ДОВСЕ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых вооружений, в 1992 году договор был дополнен ограничением численности личного состава в зоне действия Договора (в зону входила европейская часть бывшего СССР и часть Турции).