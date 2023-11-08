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Молдавию предупредили о риске стать новой жертвой Запада
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Молдавия может превратиться в очередную жертву западной колониальной политики, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Чиновник в среду, 8 ноября, выступил на открытии... ПРАЙМ, 08.11.2023
новости, в мире, молдавия, запад, николай патрушев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Молдавия может превратиться в очередную жертву западной колониальной политики, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Чиновник в среду, 8 ноября, выступил на открытии встречи секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.
Патрушев напомнил, что Кишинев под давлением Запада стремится присоединиться к Евросоюзу, отказаться от суверенитета, национальной идентичности и румынизировать страну.
"По сути, Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, которая осуществляется неприкрыто, нагло и цинично, с попранием норм международного права и законов страны, включая Конституцию", — сказал он.
Ранее парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя ситуацию, отмечал, что "ликвидировать" молдавский язык проевропейских силы Кишинева.