МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Молдавия может превратиться в очередную жертву западной колониальной политики, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. США бесстыдно грабят другие страны, заявил Патрушев

Чиновник в среду, 8 ноября, выступил на открытии встречи секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве.

Патрушев напомнил, что Кишинев под давлением Запада стремится присоединиться к Евросоюзу, отказаться от суверенитета, национальной идентичности и румынизировать страну.

"По сути, Молдавия рискует стать очередной жертвой западной колониальной политики, которая осуществляется неприкрыто, нагло и цинично, с попранием норм международного права и законов страны, включая Конституцию", — сказал он.

Ранее парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя ситуацию, отмечал, что "ликвидировать" молдавский язык проевропейских силы Кишинева.