МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты контролируют силовые структуры Украины, которые способны совершить государственный переворот, поэтому нынешний украинский лидер Владимир Зеленский будет находиться у власти, пока ему не найдут альтернативу, заявил бывший экс-премьер Украины Николай Азаров. Азаров предупредил о рекордном увеличении госдолга Украины

"Зеленского будут держать, еще раз подчеркиваю, до тех пор, пока не подберут ему достойную замену и найдут достойный метод его устранения либо через майдан, который будет обязательно предшествовать перевороту, либо через выборы. Что на выборах Зеленский может проиграть — это тоже сейчас очевидно", — сообщил Азаров в эфире телеканала "Россия 24".

По словам экс-премьера, Америка контролирует украинские структуры, способные осуществить переворот — службу безопасности Украины, армию, главное управление разведки минобороны. В таких условиях маловероятно, что главком ВСУ Валерий Залужный или начальник ГУР минобороны Украины Буданов решились бы на переворот.

Азаров подчеркнул, что США будут готовы убрать Зеленского любым способом, если решат это сделать. В то же время стало известно о возрастании противоречий между политическим и военным руководством Украины, а также о том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Залужный может стать альтернативой Зеленскому и кандидатом в президенты Украины.