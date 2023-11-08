МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС не препятствует выезду обладателей иностранных гражданств с территории сектора Газа, однако списки на выезд готовят Израиль и США, заявил агентству РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим. США предупредили Израиль об ответственности за защиту мирных людей в Газе

"Формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, — это израильтяне и американцы, потом эти списки отсылают египтянам, а те пересылают в министерство внутренних дел, чтобы опубликовать на официальном сайте", — пояснил он.

Наим также сообщил, что ХАМАС не играет никакой роли в этом процессе и не имеет полномочий формировать списки тех, кому разрешено выезжать из сектора Газа.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.