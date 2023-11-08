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ХАМАС раскрыло, кто составляет списки на выезд с территории Газы
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Палестинское движение ХАМАС не препятствует выезду обладателей иностранных гражданств с территории сектора Газа, однако списки на выезд готовят Израиль и США, заявил агентству РИА... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , новости, в мире, сша, израиль, палестина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС не препятствует выезду обладателей иностранных гражданств с территории сектора Газа, однако списки на выезд готовят Израиль и США, заявил агентству РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.
"Формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, — это израильтяне и американцы, потом эти списки отсылают египтянам, а те пересылают в министерство внутренних дел, чтобы опубликовать на официальном сайте", — пояснил он.
Наим также сообщил, что ХАМАС не играет никакой роли в этом процессе и не имеет полномочий формировать списки тех, кому разрешено выезжать из сектора Газа.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.