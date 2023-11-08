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Украина никогда не сможет победить Россию, боеспособность ВСУ иссякла, необходимо начать мирные переговоры, заявил депутат чешского парламента Радован Вих в интервью газете... ПРАЙМ, 08.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украина никогда не сможет победить Россию, боеспособность ВСУ иссякла, необходимо начать мирные переговоры, заявил депутат чешского парламента Радован Вих в интервью газете Parlamentní listy.
"Украина никогда не сможет победить в военном отношении свою соседнюю ядерную державу, но я говорю это с самого начала конфликта", — отметил он.
По словам чешского политика, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный осознает, что потенциал Украины исчерпан, а поддержка западных стран ослабевает.
На этом фоне Вих призвал прекратить военные действия и начать мирные переговоры. Он подчеркнул, что инициатором может выступить Турция, Швейцария, или какое-либо нейтральное государство.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.