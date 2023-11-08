МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Украина никогда не сможет победить Россию, боеспособность ВСУ иссякла, необходимо начать мирные переговоры, заявил депутат чешского парламента Радован Вих в интервью газете Parlamentní listy. "Сделают козлом отпущения". В США предсказали судьбу Зеленскому

"Украина никогда не сможет победить в военном отношении свою соседнюю ядерную державу, но я говорю это с самого начала конфликта", — отметил он.

По словам чешского политика, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный осознает, что потенциал Украины исчерпан, а поддержка западных стран ослабевает.

На этом фоне Вих призвал прекратить военные действия и начать мирные переговоры. Он подчеркнул, что инициатором может выступить Турция, Швейцария, или какое-либо нейтральное государство.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.