МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В Евросоюз никто не входит без эксгумации, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. "Ужасное положение". В США объяснили, что ждать от Зеленского в 2024 году

Ранее замглавы польского МИД Павел Яблонский говорил в эфире радио ZET, что страна не поддержит присоединение Украины к ЕС, пока вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни не закроют.

"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит", — прокомментировала его слова Захарова.

Волынская резня (1943-1944 годы) вошла в число самых жестоких преступлений Второй мировой войны. Родина основных обвиняемых в убийстве около 100 тысяч поляков — Украина — до сих пор не признает вину.

Нижняя палата польского парламента в 2016 году приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.