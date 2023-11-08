2023-11-08T15:28:00+03:00
2023-11-08T15:28:39+03:00
2023-11-08T15:28:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231108/842208185.html
Захарова оценила требование Польши к Украине
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Евросоюз никто не входит без эксгумации, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ранее замглавы польского МИД Павел Яблонский... ПРАЙМ, 08.11.2023
общество , новости, в мире, мария захарова, ес, польша, украина
https://cdnn.1prime.ru/images/84217/93/842179332.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84217/93/842179332.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84217/93/842179331.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84217/93/842179331.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84217/93/842179319.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84217/93/842179319.jpg
https://1prime.ru/society/20231108/842199060.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В Евросоюз никто не входит без эксгумации, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Ранее замглавы польского МИД Павел Яблонский говорил в эфире радио ZET, что страна не поддержит присоединение Украины к ЕС, пока вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни не закроют.
"Без эксгумации в ЕС давно никто не входит", — прокомментировала его слова Захарова.
Волынская резня (1943-1944 годы) вошла в число самых жестоких преступлений Второй мировой войны. Родина основных обвиняемых в убийстве около 100 тысяч поляков — Украина — до сих пор не признает вину.
Нижняя палата польского парламента в 2016 году приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.