МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) может потребовать от Грузии введения санкций против России после предоставления стране статуса кандидата на членство в организацию, заявил агентству РИА Новости первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев. Грузия запрещает реэкспорт в Россию автомобилей, импортированных из ЕС

"Задача западных стран и Евросоюза как союза этих западных стран — сделать как можно больше плохого для России", — заявил Ковалев.

Ранее Еврокомиссия порекомендовала Совету Евросоюза предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, если грузинской стороной будут приняты определенные меры. Среди условий значится "повышение согласованности действий Грузии с общей внешней политикой и политикой безопасности" союза.

По мнению эксперта, грузинским властям не стоит присоединяться к санкциям ради мифической возможности стать членом Евросоюза. "С точки зрения здравого смысла, конечно, не следовало бы грузинским властям присоединяться к санкционному давлению против России ради какого-то мифического обещания стать членом Евросоюза в каком-то будущем", — отметил он.

Решение о предоставлении Грузии статуса кандидата должно быть принято на саммите ЕС в декабре. Ранее Украине и Молдавии был предоставлен статус кандидата, однако, это является только началом долгого процесса присоединения к ЕС, и ни к чему не обязывает Брюссель.