АНКАРА, 9 ноя — ПРАЙМ. Прекращение огня на территории сектора Газа зависит от решения Соединенных Штатов, которые "полностью управляют войной", заявил  в интервью турецкой газете Yeni Şafak член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС призвало США не питать иллюзий по поводу контроля над Газой

"Прекращение огня зависит от США. США поддерживают Израиль больше всех: американские беспилотники находятся в небе над Газой, военные корабли — у берегов Палестины. Они поставляют и оружие, и деньги. Они также создают политическое прикрытие процесса. На все страны региона оказывается давление с целью спасти Израиль. Поэтому прекращение огня зависит от США. Если бы администрация США хотела прекращения огня, оно бы уже было достигнуто", — отметил Марзук.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.