АНКАРА, 9 ноя — ПРАЙМ. Прекращение огня на территории сектора Газа зависит от решения Соединенных Штатов, которые "полностью управляют войной", заявил в интервью турецкой газете Yeni Şafak член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук. ХАМАС призвало США не питать иллюзий по поводу контроля над Газой

"Прекращение огня зависит от США. США поддерживают Израиль больше всех: американские беспилотники находятся в небе над Газой, военные корабли — у берегов Палестины. Они поставляют и оружие, и деньги. Они также создают политическое прикрытие процесса. На все страны региона оказывается давление с целью спасти Израиль. Поэтому прекращение огня зависит от США. Если бы администрация США хотела прекращения огня, оно бы уже было достигнуто", — отметил Марзук.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.