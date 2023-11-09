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В ХАМАС рассказали, кто "управляет войной"
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Прекращение огня на территории сектора Газа зависит от решения Соединенных Штатов, которые "полностью управляют войной", заявил в интервью турецкой газете Yeni Şafak член... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , новости, в мире, израиль, палестина, сша
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 9 ноя — ПРАЙМ. Прекращение огня на территории сектора Газа зависит от решения Соединенных Штатов, которые "полностью управляют войной", заявил в интервью турецкой газете Yeni Şafak член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Прекращение огня зависит от США. США поддерживают Израиль больше всех: американские беспилотники находятся в небе над Газой, военные корабли — у берегов Палестины. Они поставляют и оружие, и деньги. Они также создают политическое прикрытие процесса. На все страны региона оказывается давление с целью спасти Израиль. Поэтому прекращение огня зависит от США. Если бы администрация США хотела прекращения огня, оно бы уже было достигнуто", — отметил Марзук.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.