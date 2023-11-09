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Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить выборы в 2024 году приведет к потере поддержки, а также к дипломатическим проблемам, так как это противоречит... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , новости, в мире, украина, выборы, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить выборы в 2024 году приведет к потере поддержки, а также к дипломатическим проблемам, так как это противоречит демократическим идеалам союзников, пишет Fox News.
"Отмена выборов может привести к дипломатическим проблемам, так как поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества связана с защитой демократических идеалов", — отмечает издание.
Заявления украинского лидера прозвучали на фоне разлада между ним и главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, уточняется в статье.
По данным материала, Америка уже потратила на войну в Украине более 100 миллиардов долларов. Администрация Байдена предлагает выделить Украине еще 61,4 миллиарда долларов в рамках пакета дополнительного финансирования в размере 105 миллиарда долларов для оказания помощи Израилю и усиления безопасности на южной границе.