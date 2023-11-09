МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Посол Израиля заявил, что согласование списков россиян на эвакуацию из сектора Газа может занять до двух недель, Москва в шоке, заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Российские граждане ждут разрешения покинуть сектор Газа через КПП "Рафах"

"Мы были по-настоящему шокированы, услышав заявление вчера посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может понадобиться до двух недель. Это недопустимая логика", — сказала она.

Дипломат добавила, что Москва сформировала эвакуационные списки. По словам Захаровой, Россия также готова эвакуировать и граждан других стран, которые обратились за помощью.

Она также отметила, что МИД приветствует начало процесса выхода иностранных граждан из сектора Газа через пограничный переход Рафах. Кроме того, граждане других стран, включая СНГ, также обратились к российским представителям для эвакуации из района палестино-израильского конфликта.