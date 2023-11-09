МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Эстония готова помочь Украине с поставками зерна, заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились африканским политиком. Вован и Лексус раскрыли, сколько времени ушло на организацию звонка Мелони

"Мы пытаемся работать над решением проблемы поставок зерна с Украины, но Россия действительно пытается всячески этому препятствовать, потому что зерно не под санкциями. Эстония готова помочь с транзитом зерна, это немного дороже, но все же осуществимо", — рассказала она пранкерам.

По словам эстонского премьера, страна уже обратилась с этой инициативой к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В рамках инициативы Эстония предлагает транзит украинского зерна через свои порты, что дополнительно увеличит объем поставок на 25 процентов.

Политик отметила, что инициатива предполагает увеличение расходов со стороны Брюсселя, что может затруднить ее одобрение.

"Это могло бы помочь в текущей ситуации, но, конечно, это немного дороже, и об этом было мое письмо, если, конечно, Евросоюз готов оплатить промежуточные расходы", — заключила премьер-министр.

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, Украиной и ООН, предусматривала экспорт украинского и российского зерна через Черное море. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о выходе из соглашений.