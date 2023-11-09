МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Европейского парламента призвали Еврокомиссию пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян на территорию Евросоюза, так как подобные решения противоречат целям и инструментам санкций, следует из резолюции Европарламента по эффективности европейских санкций против России. Европарламент призвал лишить российские активы иммунитета

"Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, подчеркивает, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент", — сказано в документе.

Ранее Еврокомиссия объявила, что санкции Евросоюза против России распространяются и на личные автомобили российских граждан, а также на некоторые товары личного пользования. Однако позднее Еврокомиссия скорректировала свои рекомендации, отметив, что странам ЕС следует не препятствовать ввозу обычных предметов личного пользования россиян, которые не являются предметами роскоши.

Министерство иностранных дел России назвало запрет на въезд российских граждан на личных автомобилях с российскими регистрационными знаками проявлением неонацизма и расизма со стороны Евросоюза.