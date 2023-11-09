МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Турции назвало предвзятым и несправедливым доклад Европейской комиссии от 8 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства. Во Франции предложили покинуть Евросоюз из-за Украины

Ранее в среду, 8 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном докладе раскритиковала отставание Турции в области демократических стандартов и прав человека. При этом еврокомиссар рекомендовала запустить переговорный процесс о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии, если они выполнят ряд условий.

"Доклад, подготовленный ЕК, сохранил несправедливые и предвзятые подходы к нашей стране. Это вызывает тревогу за будущее нашего континента, которому угрожает множество опасностей", — сказано в заявлении турецкого МИД.

В ведомстве подчеркнули, что подход Евросоюза на фоне споров вокруг основных прав является неискренним и содержит двойные стандарты.

"Мы категорически отвергаем необоснованные претензии и несправедливую критику", — заключают в турецком министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Турцию не хотят видеть в ЕС. Он призывал Анкару снять "розовые очки".