2023-11-09T16:56:40+03:00
2023-11-09T16:59:45+03:00
2023-11-09T16:56:40+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231109/842223369.html
В Турции заявили о предвзятости доклада Еврокомиссии
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министерство иностранных дел Турции назвало предвзятым и несправедливым доклад Европейской комиссии от 8 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства... ПРАЙМ, 09.11.2023
новости, в мире, турция, украина, ек
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384448.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384448.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384447.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384447.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384435.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/44/841384435.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231109/842215714.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Турции назвало предвзятым и несправедливым доклад Европейской комиссии от 8 ноября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Ранее в среду, 8 ноября, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном докладе раскритиковала отставание Турции в области демократических стандартов и прав человека. При этом еврокомиссар рекомендовала запустить переговорный процесс о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии, если они выполнят ряд условий.
"Доклад, подготовленный ЕК, сохранил несправедливые и предвзятые подходы к нашей стране. Это вызывает тревогу за будущее нашего континента, которому угрожает множество опасностей", — сказано в заявлении турецкого МИД.
В ведомстве подчеркнули, что подход Евросоюза на фоне споров вокруг основных прав является неискренним и содержит двойные стандарты.
"Мы категорически отвергаем необоснованные претензии и несправедливую критику", — заключают в турецком министерстве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Турцию не хотят видеть в ЕС. Он призывал Анкару снять "розовые очки".