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Политолог разъяснил, почему ЕС молчит о языковом вопросе на Украине
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В Евросоюзе не задумываются о проблеме русского языка на Украине из-за опасности потерять русскоязычные регионы, в частности, Днепропетровск, Харьков, Одессу, поэтому Еврокомиссии... ПРАЙМ, 09.11.2023
общество , новости, в мире, ес, украина, русский язык
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В Евросоюзе не задумываются о проблеме русского языка на Украине из-за опасности потерять русскоязычные регионы, в частности, Днепропетровск, Харьков, Одессу, поэтому Еврокомиссии стоило бы сосредоточиться на Западной Украине, где действительно говорят на украинском, заявил агентству РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.
"Я скажу это с улыбкой, но не потому ли, что в Брюсселе понимают, что Украина скора будет разделена и потеряет свои основные русскоязычные регионы: Днепропетровск, Харьков и Одесса — лишь некоторые из них", — заметил Асселино.
По словам политолога, основными проблемами, с которыми сейчас сталкивается Украина, являются провал контрнаступления, конфликт между военным командованием и политиками, препятствия в получении помощи от Конгресса США, а также истощение ресурсов союзников Украины.
Ранее, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной, однако это будет зависеть от выполнения ряда условий, включая судебную реформу и борьбу с коррупцией.