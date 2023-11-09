МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В Евросоюзе не задумываются о проблеме русского языка на Украине из-за опасности потерять русскоязычные регионы, в частности, Днепропетровск, Харьков, Одессу, поэтому Еврокомиссии стоило бы сосредоточиться на Западной Украине, где действительно говорят на украинском, заявил агентству РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино. В США раскрыли, как Украина "доведет" НАТО

"Я скажу это с улыбкой, но не потому ли, что в Брюсселе понимают, что Украина скора будет разделена и потеряет свои основные русскоязычные регионы: Днепропетровск, Харьков и Одесса — лишь некоторые из них", — заметил Асселино.

По словам политолога, основными проблемами, с которыми сейчас сталкивается Украина, являются провал контрнаступления, конфликт между военным командованием и политиками, препятствия в получении помощи от Конгресса США, а также истощение ресурсов союзников Украины.

Ранее, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной, однако это будет зависеть от выполнения ряда условий, включая судебную реформу и борьбу с коррупцией.