МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского не оправдается, истребители F-16 не помогут изменить положение Вооруженных сил Украины, передает Modern Diplomacy. Зеленский дорого заплатит за войну со своими генералами, пишет Asia Times

"Украина надеется получить от 100 до 150 истребителей F-16, однако их негде разместить. Кроме того, нет достаточно квалифицированных пилотов, которые могли бы ими управлять", — сообщает издание.

По данным портала, обещанные устаревшие модели F-16 ничего не изменят, так как их сложно обслуживать, а также они не сравнятся с самыми современными российскими истребителями.

В последнее время Россия усилила свои тактические подразделения новыми мобильными системами ПВО. Перспективы успешного противостояния старых европейских F-16 невелики, подчеркивает издание.

По словам авторов статьи, украинский лидер потерял поддержку среди своих генералов. "Очевидно, что нынешняя тенденция развития событий негативна для Зеленского и негативна для Украины. Солдаты на местах уже знают это", — заключает издание.

Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин.