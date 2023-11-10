МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Последняя надежда президента Украины Владимира Зеленского не оправдается, истребители F-16 не помогут изменить положение Вооруженных сил Украины, передает Modern Diplomacy.

Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский дорого заплатит за войну со своими генералами, пишет Asia Times

"Украина надеется получить от 100 до 150 истребителей F-16, однако их негде разместить. Кроме того, нет достаточно квалифицированных пилотов, которые могли бы ими управлять", — сообщает издание.

По данным портала, обещанные устаревшие модели F-16 ничего не изменят, так как их сложно обслуживать, а также они не сравнятся с самыми современными российскими истребителями.

В последнее время Россия усилила свои тактические подразделения новыми мобильными системами ПВО. Перспективы успешного противостояния старых европейских F-16 невелики, подчеркивает издание.

По словам авторов статьи, украинский лидер потерял поддержку среди своих генералов. "Очевидно, что нынешняя тенденция развития событий негативна для Зеленского и негативна для Украины. Солдаты на местах уже знают это", — заключает издание.

Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отмечал Владимир Путин, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тысяч человек, более 550 танков и почти 1900 различных бронемашин.