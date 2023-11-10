МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ.  Москва приостановила действие соглашения о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, Токио сожалеет об этом решении, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

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Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего к сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях вступило в силу 13 октября 1993 года.

7 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия документа в соответствии с Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации".

"Вызывает сожаление, что это было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке", — прокомментировал Мацуно.