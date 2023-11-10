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В Японии оценили решение России выйти из соглашения по ликвидации ЯО
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Москва приостановила действие соглашения о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, Токио сожалеет об этом решении, заявил генеральный... ПРАЙМ, 10.11.2023
общество , новости, в мире, россия, япония, ядерное оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Москва приостановила действие соглашения о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия, Токио сожалеет об этом решении, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего к сокращению в Российской Федерации ядерного оружия и создании Комитета по сотрудничеству в этих целях вступило в силу 13 октября 1993 года.
7 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия документа в соответствии с Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации".
"Вызывает сожаление, что это было сделано без предварительного уведомления Японии, обнародование произошло в одностороннем порядке", — прокомментировал Мацуно.