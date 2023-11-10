СТАМБУЛ, 10 ноя — ПРАЙМ. Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о его еврейском происхождении стало ошибкой на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. "Вычеркнули". Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху собеседником

"Почему весь мир протестует против США? Потому что США стали целью после того, как стали поддерживать бойню, устроенную Израилем в секторе Газа. В Стамбуле (на митинг в поддержку Палестины — ред.) собрались полтора миллиона человек всего за три дня, это о чем-то говорит. Они как бы говорят: "Услышьте наш голос, обратитесь к миру нашим голосом". Блинкен совершил самую большую ошибку в самом начале. "Я приехал сюда (в Тель-Авив — ред.), будучи иудеем" — в ответ на это вы получаете 1,5 миллиона человек на митинге в Стамбуле", — сообщил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, Израиль превратился в центр "безрассудства". Анкара работает над тем, чтобы объявить Израиль "военным преступником", добавил он.

Эрдоган также отметил, что глава разведки Турции поддерживает контакты с Израилем, хотя турецкие власти больше не считают премьер-министра Израиля своим собеседником.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала нелепое высказывание американского президента Джо Байдена, который заявил, что родился в Израиле.

Во время визита на Землю Обетованную в среду, 18 октября, Джо Байден заявил, что был рожден в Израиле. Заявление американского президента, в чьей официальный биографии прописан факт рождения 20 ноября 1942 года в Пенсильвании, вызвало широкий резонанс в обществе и соответствующую реакцию Захаровой.