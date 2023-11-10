БУДАПЕШТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Украина сейчас не готова к переговорам с ЕС о членстве блоке, отметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Эксперт объяснил, кто и почему будет против вступления Украины в Евросоюз

"Украина во всех отношениях не готова к тому, чтобы можно было говорить о ее амбиции вступить в ЕС… Начинать переговоры нельзя, это ясная венгерская позиция", — отметил Орбан в эфире радио Kossuth.

Он резюмировал, что Украина также "далека от членства в ЕС, как и Мако от Иерусалима", то есть очень далека. Венгерская поговорка отсылает к легенде о крестоносце, который направлялся на Святую Землю и, однажды проснувшись на корабле, решил, что он уже в Иерусалиме, в то время как его корабль находился еще у берегов нынешней Хорватии.

Ранее заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук в Южной Корее Чже Сун Хун заявил, что Венгрия и Польша будут против скорого вступления Украины в Евросоюз. Как отмечает эксперт, страны опасаются понести убытки из-за потенциального "переезда" европейских заводов на территорию Украины в связи с дешевой рабочей силы в стране.

Экс-глава украинского правительства Николай Азаров ранее заявлял, что страна не соответствует Копенгагенским критериям.

Копенгагенские критерии вступления государств в Евросоюз были приняты в 1993 году. Отмечается, что в стране-кандидате должны соблюдаться демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, принцип правового государства, присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, а также признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.