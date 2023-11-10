МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Представители демократической партии в Конгрессе США оказывают давление на президента Джо Байдена, требуя "прозрачности" объемов поставок американского оружия Израилю, пишет издание Washington Post. Турецкие власти отказались от товаров поддерживающих Израиль компаний

"В то время, когда тысячи мирных жителей гибнут от оружия, предоставленного правительством США, американский народ заслуживает того, чтобы быть полностью информированным о том, что предоставляется другим странам, включая Израиль, за счет их налоговых поступлений", — отметил член палаты представителей США Кори Буш.

Буш также отметил, что администрация должна публично раскрывать поставки оружия Израилю, как это происходит в случае с Украиной и другими странами.

Другие демократы в Конгрессе придерживаются той же позиции. Как отмечает издание, сенатор Крис Ван Холлен сказал, что США не должны делать для Израиля исключений из практики, которая распространяется в том числе и на Киев.

Ранее сообщалось, что в палату представителей США был внесен проект о дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов в отрыве от других статей расходов, в том числе на поддержку Украине.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.