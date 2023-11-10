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В Венгрии раскрыли, почему Украина не подписала мирный договор с Россией
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Благодаря работе дипломатических и разведывательных источников Венгрия знает, что в марте прошлого года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по... ПРАЙМ, 10.11.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, сша, венгрия
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУДАПЕШТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Благодаря работе дипломатических и разведывательных источников Венгрия знает, что в марте прошлого года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указу США, заявил в эфире радио Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы тоже знаем из разных отчетов и разведывательных источников, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое — как гласит дипломатическая сплетня — украинцы не подписали по указанию США", — отметил он.
Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер заявлял, что Киев был готов согласиться на мирное урегулирование конфликта с Россией, однако договоренности не были достигнуты из-за давления со стороны США.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.