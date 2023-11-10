МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Малайзии суд приговорил экс-министра по делам молодежи и спорта к семи годам тюремного заключения, штрафу и двум ударам тростью по делу о коррупции, передает агентство Bernama. Коррумпированной Украине рано в Евросоюз, считают в Венгрии

По данным агентства, это первый случай применения телесного наказания в отношении политического деятеля в Малайзии.

Бывший министр Саид Саддик Абдул Рахман был обвинен в злоупотреблении доверием, присвоении имущества и отмывании денег. Он признал решение суда, однако обсудит его с адвокатом перед подачей апелляции.

В то время, когда скандал разразился, Саддик Абдул Рахман был министром в правительстве оппозиционного "Альянса надежды". Агентство отмечает, что Рахман подстрекал своего коллегу к присвоению государственных денег размере 1 миллиона ринггитов (212 тысяч долларов).

В 2020 году на фоне политического кризиса в Малайзии коалиция "Альянс надежды", состоящая из четырех оппозиционных партий, распалась. Тогда Саед Саддик Абдул Рахман основал собственную партию "Малазийский объединенный демократический альянс" (MUDA), ориентированную на молодежь. Он также является членом парламента от округа Муар южного штата Джохор.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Малайзии, телесные наказание в виде ударов тростью запрещается применять только по отношению к женщинам, мужчинам старше 50 лет и приговоренным к смерти.