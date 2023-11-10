МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Европейском союзе наблюдается смятение относительно санкций, многие начали понимать, что ограничения наносят урон по ним самим, а для России они оказались менее болезненными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Кремле рассказали об адаптации России к санкциям

Ранее Европейский парламент выразил сомнения относительно эффективности ужесточения антироссийских санкций. евродепутаты призвали как можно скорее изменить эту ситуацию, а также "повысить профессионализм" в процессе введения персональных ограничений, заявив, что действующий порядок компрометирует репутацию санкционного режима и дискредитирует цели политики ограничений.

"Определенные, скажем так, брожения относительно санкций в стане ЕС видны невооруженным глазом. Многие прозревают и понимают, что санкции, во-первых, бьют по ним самим, а во-вторых, санкции, доставляя нам определенные проблемы, оказались не такими уж и болезненными", — сказал Песков.

Он пояснил, что антироссийские ограничения подтолкнули страну к наращиванию своего собственного потенциала.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.