МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. У Украины нет будущего после окончания конфликта с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong. В США спрогнозировали потерю Украиной всех танков Leopard

"Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной. <…> Будущего нет", — приводит РИА Новости предположение Берлетика.

Бывший морпех ставит под вопрос интерес Запада к Киеву и считает, что эта неискренность помешает остановить распад страны.

Единственная страна, которой важна Украина — это Россия, заключил Бертелик.