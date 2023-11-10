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"Будущего нет": В США рассказали о дальнейшей судьбе Украины
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У Украины нет будущего после окончания конфликта с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong... ПРАЙМ, 10.11.2023
новости, в мире, россия, украина, сша, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. У Украины нет будущего после окончания конфликта с Россией, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Политическое будущее Украины, экономическое и военное будущее Украины — полное разрушение. Страна продолжит катиться вниз по наклонной. <…> Будущего нет", — приводит РИА Новости предположение Берлетика.
Бывший морпех ставит под вопрос интерес Запада к Киеву и считает, что эта неискренность помешает остановить распад страны.
Единственная страна, которой важна Украина — это Россия, заключил Бертелик.