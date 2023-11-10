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Эстонская прокуратура начала расследование повреждения кабеля со Швецией
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Государственная прокуратура Эстонии начала расследование повреждения подводного телекоммуникационного кабеля между Швецией и Эстонией, сообщила пресс-служба ведомства... ПРАЙМ, 10.11.2023
технологии, новости, в мире, эстония, швеция, интернет-кабель
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТАЛЛИН, 10 ноя — ПРАЙМ. Государственная прокуратура Эстонии начала расследование повреждения подводного телекоммуникационного кабеля между Швецией и Эстонией, сообщила пресс-служба ведомства.
"Государственная прокуратура Эстонии начала расследование случая повреждения телекоммуникационного кабеля между Швецией и Эстонией, госпрокуратура также направила запрос о юридической помощи Китайской Народной Республике", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, место повреждения находится в водах Эстонии, вблизи острова Хийумаа.
Прокуратура также отправила запрос о правовой помощи в Китай, так как основная версия следствия связывает повреждение кабеля с китайским судном под флагом Гонконга.
По словам прокурора Трийну Олева, сотрудники эстонской полиции безопасности осмотрели поврежденный кабель и пришли к выводу, что он был поврежден в результате внешнего воздействия. В связи с этим был подготовлен запрос о правовой помощи в Китай для проведения процессуальных действий.
В отчетах ведомства также упоминалось, что кабель был поврежден одновременно с газопроводом Balticconnector между Финляндией и Эстонией.