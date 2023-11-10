ТАЛЛИН, 10 ноя — ПРАЙМ. Государственная прокуратура Эстонии начала расследование повреждения подводного телекоммуникационного кабеля между Швецией и Эстонией, сообщила пресс-служба ведомства. Эстония рассматривает все версии ущерба газопровода Balticconnector

"Государственная прокуратура Эстонии начала расследование случая повреждения телекоммуникационного кабеля между Швецией и Эстонией, госпрокуратура также направила запрос о юридической помощи Китайской Народной Республике", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, место повреждения находится в водах Эстонии, вблизи острова Хийумаа.

Прокуратура также отправила запрос о правовой помощи в Китай, так как основная версия следствия связывает повреждение кабеля с китайским судном под флагом Гонконга.

По словам прокурора Трийну Олева, сотрудники эстонской полиции безопасности осмотрели поврежденный кабель и пришли к выводу, что он был поврежден в результате внешнего воздействия. В связи с этим был подготовлен запрос о правовой помощи в Китай для проведения процессуальных действий.

В отчетах ведомства также упоминалось, что кабель был поврежден одновременно с газопроводом Balticconnector между Финляндией и Эстонией.