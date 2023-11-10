МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не будет принимать участие в переговорах с Россией, Запад может заменить его, пишет издание Asia Times. "Запад в панике". Власти Украины раскритиковали Залужного

"По мере того как становится ясно, что армия Украины не может обеспечить победу, когда об этом говорит даже ее главнокомандующий, скоро союзники Украины начнут уповать не на военного лидера, а на того, кто сможет обеспечить мир, возможно, любой ценой", — отмечает автор статьи.

Как передает издание, начавшаяся в октябре война на Ближнем Востоке показала всему миру неутешительную ситуацию Украины на поле боя. Ее союзники, добавляет Asia Times, уже начинают негласно склонять Киев к переговорам с Москвой, поскольку понимают, что успеха у армии Владимира Зеленского не будет.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.