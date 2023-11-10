С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия в рамках председательства в БРИКС настроена на всестороннее углубление стратегического сотрудничества, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. В Госдуме предложили создать единый интернет со странами БРИКС+

"Все мы свидетели тектонических сдвигов на международной арене. На наших глазах формируется более справедливое многополярное мироустройство. Его отличительной чертой является стремление все большего числа государств глобального Юга и Востока укреплять свой суверенитет и самобытность, проводить независимый внешнеполитический курс, опираться на коренные национальные интересы. Закономерное следствие этих тенденций — мощный всплеск интереса к БРИКС", — заявил министр в видеообращении к участникам Пятого международного муниципального форума стран БРИКС+.

Кроме того, Лавров отметил, что историческое решение пригласить в состав БРИКС шести новых участников с 1 января 2024 года было принято в результате роста заинтересованности в сотрудничестве с БРИКС.

Также министр иностранных дел России напомнил, что в следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. По его словам, она нацелена на эффективную работу по усилению стратегического сотрудничества во всех сферах.