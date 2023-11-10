2023-11-10T15:18:00+03:00
2023-11-10T15:26:53+03:00
2023-11-10T15:18:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231110/842234588.html
Лавров рассказал о председательстве России в БРИКС в 2024 году
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россия в рамках председательства в БРИКС настроена на всестороннее углубление стратегического сотрудничества, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Все мы свидетели... ПРАЙМ, 10.11.2023
новости, в мире, россия, брикс, сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062259.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062259.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062258.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062258.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062246.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84206/22/842062246.jpg
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20231110/842230847.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия в рамках председательства в БРИКС настроена на всестороннее углубление стратегического сотрудничества, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Все мы свидетели тектонических сдвигов на международной арене. На наших глазах формируется более справедливое многополярное мироустройство. Его отличительной чертой является стремление все большего числа государств глобального Юга и Востока укреплять свой суверенитет и самобытность, проводить независимый внешнеполитический курс, опираться на коренные национальные интересы. Закономерное следствие этих тенденций — мощный всплеск интереса к БРИКС", — заявил министр в видеообращении к участникам Пятого международного муниципального форума стран БРИКС+.
Кроме того, Лавров отметил, что историческое решение пригласить в состав БРИКС шести новых участников с 1 января 2024 года было принято в результате роста заинтересованности в сотрудничестве с БРИКС.
Также министр иностранных дел России напомнил, что в следующем году Россия будет председательствовать в БРИКС. По его словам, она нацелена на эффективную работу по усилению стратегического сотрудничества во всех сферах.