МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Проблемы коррупции на Украине нет, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Коррупция на Украине остается серьезной проблемой для экономики – советник премьера

Отвечая на вопрос журналистки Натальи Мосейчук, в отношении которой в России ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды", Ермак назвал "российским нарративом" информацию о масштабной коррупции на Украине.

"Ни президент, ни я не являемся коррумпированными людьми", — подчеркнул украинский политик.

Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60 процентов украинцев считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".

Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.