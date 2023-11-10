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На Украине нет проблем с коррупцией, заявил глава офиса Зеленского
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Проблемы коррупции на Украине нет, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Отвечая на вопрос журналистки Натальи Мосейчук, в отношении которой в России ранее было... ПРАЙМ, 10.11.2023
новости, в мире, россия, украина, коррупция, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Проблемы коррупции на Украине нет, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Отвечая на вопрос журналистки Натальи Мосейчук, в отношении которой в России ранее было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды", Ермак назвал "российским нарративом" информацию о масштабной коррупции на Украине.
"Ни президент, ни я не являемся коррумпированными людьми", — подчеркнул украинский политик.
Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60 процентов украинцев считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.