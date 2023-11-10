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Глава офиса Зеленского сравнил конфликт на Украине с забегом
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Ситуация на Украине похожа на забег на 100 метров, 70 метров она уже пробежала, заявил "Стране.ua" глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Если сравнивать с забегом на 100... ПРАЙМ, 10.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на Украине похожа на забег на 100 метров, 70 метров она уже пробежала, заявил "Стране.ua" глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали", — сказал он.
При этом Ермак подчеркнул, что оставшиеся 30 метров — самые тяжелые.
По словам украинского политика, точная дата завершения конфликта неизвестна.
Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".