МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на Украине похожа на забег на 100 метров, 70 метров она уже пробежала, заявил "Стране.ua" глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Новый Черчилль". Во Франции рассказали о параноидальном страхе Зеленского

"Если сравнивать с забегом на 100 метров, то, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали", — сказал он.

При этом Ермак подчеркнул, что оставшиеся 30 метров — самые тяжелые.

По словам украинского политика, точная дата завершения конфликта неизвестна.

Россия начала спецоперацию 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".