МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Пентагон сейчас располагает всего лишь миллиардом долларов на пополнение запасов вооружений ВСУ, пишет издание Bloomberg. Премьер Италии сделала шокирующее признание об Украине

"Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине", — сообщается в материале.

Как отмечает заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, дальнейшая военная помощь будет постепенно сокращаться.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.

Западные средства массовой информации неоднократно отмечали, что США и Евросоюз уже начинают уставать от украинского конфликта и предоставления огромных пакетов помощи Киеву.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони отмечала, что многие страны устали от происходящего на Украине. Она также напомнила про украинское контрнаступление, которые не принесло значимых результатов.