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В Пентагоне сообщили тревожную новость для Зеленского
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Пентагон сейчас располагает всего лишь миллиардом долларов на пополнение запасов вооружений ВСУ, пишет издание Bloomberg. "Задержки с финансированием вынудили США начать... ПРАЙМ, 10.11.2023
новости, в мире, украина, сша, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Пентагон сейчас располагает всего лишь миллиардом долларов на пополнение запасов вооружений ВСУ, пишет издание Bloomberg.
"Задержки с финансированием вынудили США начать ограничивать поток военной помощи Украине", — сообщается в материале.
Как отмечает заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, дальнейшая военная помощь будет постепенно сокращаться.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Западные средства массовой информации неоднократно отмечали, что США и Евросоюз уже начинают уставать от украинского конфликта и предоставления огромных пакетов помощи Киеву.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони отмечала, что многие страны устали от происходящего на Украине. Она также напомнила про украинское контрнаступление, которые не принесло значимых результатов.