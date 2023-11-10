МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином уверит его в приверженности принципу "одного Китая" в контексте Тайваня, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. Байден в пятницу встретится с главой МИД Китая, передает Reuters

"Наша цель на эту встречу будет подтверждение приверженности США политики "одного Китая", — сказал представитель администрации.

По словам представителя Белого дома, США стремятся сохранить "статус-кво" и не поддерживают независимость Тайваня.

Кроме того, США не намерены ввязываться в конфликт с КНР, а желают адекватно рассматривать конкуренцию между двумя государствами, добавил чиновник. "Я хотел бы подчеркнуть, что мы находимся в состоянии конкуренции с Китаем, однако не ищем конфликта, конфронтации или холодной войны с ним. Мы подходим к управлению данной конкуренцией ответственным образом", — заключил представитель.

Ранее сообщалось, что отношения США и Китая ухудшились еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с Китаем, а с приходом Байдена ситуация только усугубилась. Кроме того, история со сбитым китайским воздушным шаром также негативно повлияла на двусторонние отношения. Китай обвинял Соединенные Штаты в попытках нарушить функционирование его технологических компаний, а также в злоупотреблении экспортным контролем.

Тем не менее, китайский лидер Си Цзиньпин подчеркивает важность здоровых и стабильных отношений между Китаем и США.