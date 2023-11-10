КИШИНЕВ, 10 ноя — ПРАЙМ. Оппозиция в Молдавии не поддерживает присоединение страны к антироссийским санкциям, сообщила и.о. председателя партии "Возрождения" Наталья Параска. Молдавия убивает экономику ради Евросоюза, заявил эксперт

8 ноября ЕК предложила ЕС провести переговоры о приеме Украины и Молдавии в союз и поставила ряд условий, которые должны выполнить Киев и Кишинев.

"Изо всех сил мы стараемся возрождать и развивать отечественное производство, но санкции немедленно поставят на нем крест. Граждане будут лишены свободного передвижения, возникнет дефицит товаров из-за проблем с логистикой. Конечно же, обострится приднестровский вопрос. Это слишком высокая цена для Молдовы. Я, партия "Возрождение" и наш электорат категорически не согласны с попытками втянуть страну в санкционную яму. Мы будем бороться за нейтралитет Молдовы", — написала Параска в своем Telegram-канале.

Она считает, что молдавская экономика не сможет потянуть выполнение условий для членства в ЕС.

На саммите ЕС в Брюсселе 23 июня 2022 года Украине и Молдавии одобрили статус кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, Украине четыре.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики.