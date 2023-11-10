МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Предложение Владимира Зеленского возобновить поставки сельхозтоваров и зерна в Индонезию не повредит нарастающим поставкам из РФ, заявил РИА Новости глава комитета ассоциации экспортеров и импортеров, член правления Общества дружбы России и Индонезии Любарто Сартойо. Зеленский дорого заплатит за войну со своими генералами, пишет Asia Times

Накануне Зеленский сообщил в телефонном разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо, что Украина готова возобновить поставки сельхозпродукции в Индонезию. Зеленский также пригласил Видодо присоединиться к зерновому саммиту на Украине в ноябре. Пока что индонезийский президент никак не прокомментировал звонок. По оценке Сартойо, предложение Зеленского не станет угрозой для российских поставщиков — Индонезия не будет вводить ограничения и эмбарго.

"Индонезия, несмотря ни на что, остается крупным потребителем российского зерна и пшеницы. Несомненно, те поставки российского товара, которые уже начались, нужны Индонезии. Приостанавливать эти поставки или накладывать на них какие-то эмбарго не совсем логично. Поэтому, с точки зрения бизнес-процесса, я не думаю, что будут какие-либо изменения — российские поставки будут продолжаться, они уже налажены, работа идет", — подчеркнул глава комитета ассоциации экспортеров и импортеров.

Он также отметил, что окончательный выбор Индонезии в сторону поставщиков России или Украины будет зависеть от рыночного предложения на зерно. Более того, по оценке эксперта, есть вероятность, что президент Индонезии проигнорирует предложение Украины.

"Индонезия старается сохранить роль "примирителя" в международном процессе, оставаясь страной неприсоединения — понимая это, Джоко Видодо, скорее всего, постарается уйти от прямого ответа Зеленскому", — отметил Сартойо.

Он добавил, что ситуация ухода от ответа Индонезии станет плюсом для России.

"Множество стран уже окончательно приняли сторону Запада. Поэтому отсутствие ответа президента Индонезии Зеленскому будет являться нашей победой", — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Индонезия стала одним из основных покупателей российской пшеницы в 2023 году, учитывая, что еще год назад отгрузок туда не проводилось.