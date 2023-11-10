БРЮССЕЛЬ, 10 ноя — ПРАЙМ. Страны НАТО продолжат поддерживать Киев, заявил генсек блока Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Германии с министром обороны этой страны Борисом Писториусом. В НАТО признали нехватку мощностей для запросов Украины

"Мы уже оказали Украине беспрецедентную помощь… Я уверен, что союзники продолжат ее, не только потому, что мы обещали это на саммите в Вильнюсе,…но и потому, что в наших интересах делать это", — сказал он.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.