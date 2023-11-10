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Enagas: в Испании Россия заняла третье место по поставкам газа
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Россия заняла третье место после Алжира и США по объемам поставок газа в Испанию за январь–октябрь, свидетельствуют данные, опубликованные испанским оператором газовой сети... ПРАЙМ, 10.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия заняла третье место после Алжира и США по объемам поставок газа в Испанию за январь–октябрь, свидетельствуют данные, опубликованные испанским оператором газовой сети Enagas.
Испания, по информации Enagas, за десять месяцев закупила у России 60,8 ГВтч сжиженного природного газа (СПГ) (почти 4,8 миллиарда кубометров, 18,1% от общего объема потребления газа в стране) по сравнению с 42,45 ГВтч (3,3 миллиарда кубометров) за аналогичный период прошлого года.
Первым по поставкам стал Алжир, поставивший в Испанию с января по октябрь 76,3 ГВтч магистрального газа (почти 6 миллиардов кубометров) и 20,4 ГВтч СПГ (1,6 миллиарда кубометров) (суммарно 28,8%), а вторым крупнейшим поставщиком стали США с объемом 67,4 ГВтч СПГ (почти 5,3 миллиарда кубометров, 20,1%).
При этом в октябре Испания получила из России 4,3 ГВтч СПГ (около 335 миллионов кубометров).