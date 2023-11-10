МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия заняла третье место после Алжира и США по объемам поставок газа в Испанию за январь–октябрь, свидетельствуют данные, опубликованные испанским оператором газовой сети Enagas. Испания и Бельгия увеличили импорт СПГ из России

Испания, по информации Enagas, за десять месяцев закупила у России 60,8 ГВтч сжиженного природного газа (СПГ) (почти 4,8 миллиарда кубометров, 18,1% от общего объема потребления газа в стране) по сравнению с 42,45 ГВтч (3,3 миллиарда кубометров) за аналогичный период прошлого года.

Первым по поставкам стал Алжир, поставивший в Испанию с января по октябрь 76,3 ГВтч магистрального газа (почти 6 миллиардов кубометров) и 20,4 ГВтч СПГ (1,6 миллиарда кубометров) (суммарно 28,8%), а вторым крупнейшим поставщиком стали США с объемом 67,4 ГВтч СПГ (почти 5,3 миллиарда кубометров, 20,1%).

При этом в октябре Испания получила из России 4,3 ГВтч СПГ (около 335 миллионов кубометров).