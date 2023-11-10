Канада ввела санкции против "Известий", "Парламентской газеты" и РЕН ТВ
ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Канада ввела ограничительные меры против девяти физических и шести юридических лиц из России, сообщил канадский МИД.
Отмечается, что в данный список входят газета "Известия", "Парламентская газета" и телеканал РЕН ТВ.
Также канадские санкции затронули бывшего главу МИД РФ Игоря Иванова, программного директора международного дискуссионного клуба "Валдай", декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, российского политолога Дмитрия Суслова и певицу Жасмин (Сару Шор).
Помимо этого, под санкции попал советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий, программный директор "Валдая" и Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, а также советский и российский историк Александр Чубарьян.
Канада исключила из санкционного списка трех бывших топ-менеджеров Сбербанка, включая экс-первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса.
"Пункт 481 части 1 Приложения 1 к Положению о специальных экономических мерах (Россия) утратил силу", — сказано в материалах. Под этим пунктом в документах значился Лев Хасис. Сейчас его имени в объединенном списке лиц, против которых Канада ввела санкции, нет.
Одновременно были сняты санкции с бывших финдиректора банка Александры Бурико и члена правления Натальи Алымовой, которые покинули посты в мае 2022 года. Их имена также пропали из общего списка подсанкционных лиц.
В июле этого года Хасиса из-под санкций вывела Великобритания. Тогда член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин заявил РИА Новости, что необходимо законодательно пересмотреть правила выезда из России тем лицам, которые обладают секретными сведениями.
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