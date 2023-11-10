Посол Степанов: канадские санкции не окажут влияния, но получат достойный ответ
ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Последние рестрикции Канады бессмыслены, ни на что не повлияют, но получат достойный ответ, сообщил РИА Новости посол России Олег Степанов.
Под новые канадские ограничительные меры попали певица Жасмин, экс-глава МИД РФ Сергей Иванов, группа российских политологов, несколько научных центров, газета "Известия" и телеканал Рен-ТВ.
Посол отметил, что этот шаг, как и предыдущие действия офиса Трюдо в отношении России, лишены смысла. Он добавил, что когда в санкционные списки включают академиков, политологов, деятелей культуры, научные институты и СМИ — это подтверждает антидемократический характер действующего правительства Канады.
"Практического влияния на наших граждан и организации санкции не оказывали и оказывать не будут. Это, скорее, признак бессилия канадских властей в их русофобии: они уже не знают, кого подвести под ограничения, и, как говорится, водят пальцем по телефонной книге", — добавил он.
Степанов подчеркнул, что Москва обязательно ответит на недружественный жест Канады.
https://1prime.ru/global/20231110/842237936.html