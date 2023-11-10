ВАШИНГТОН, 10 ноя — ПРАЙМ. Последние рестрикции Канады бессмыслены, ни на что не повлияют, но получат достойный ответ, сообщил РИА Новости посол России Олег Степанов. Канада расширила антироссийский санкционный список

Под новые канадские ограничительные меры попали певица Жасмин, экс-глава МИД РФ Сергей Иванов, группа российских политологов, несколько научных центров, газета "Известия" и телеканал Рен-ТВ.

Посол отметил, что этот шаг, как и предыдущие действия офиса Трюдо в отношении России, лишены смысла. Он добавил, что когда в санкционные списки включают академиков, политологов, деятелей культуры, научные институты и СМИ — это подтверждает антидемократический характер действующего правительства Канады.

"Практического влияния на наших граждан и организации санкции не оказывали и оказывать не будут. Это, скорее, признак бессилия канадских властей в их русофобии: они уже не знают, кого подвести под ограничения, и, как говорится, водят пальцем по телефонной книге", — добавил он.

Степанов подчеркнул, что Москва обязательно ответит на недружественный жест Канады.