БРАТИСЛАВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Колонна из фур растянулась на 16 километров на востоке Словакии из-за протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной, сообщила 10 ноября словацкая полиция. Россия выразила протест против помощи Запада Киеву в атаках на АЭС

"Из-за ограничения въезда грузового транспорта с территории Польши на Украину данный вид транспорта двигается через территорию Словакии… На данный момент это 16-километровая колонна фур от пограничного пункта Вышне Немецке до Нижна Рыбница (на востоке Словакии у границы с Украиной — ред.)", — говорится в сообщении полиции.

Водителей просят использовать альтернативные маршруты движения и избегать движения по этому участку.

Ранее сообщалось, что тысячи большегрузных автомобилей стоят в очереди, растянувшейся примерно на 40 километров, ожидая выезда на Украину с территории Польши.

Такая ситуация возникла из-за акции протеста польских перевозчиков, которые заблокировали автодорожные пункты пропуска. Польские перевозчики решились на столь крайнюю меру из-за того, что не выдерживают конкуренции с украинскими коллегами, которые после февраля 2022 года получили льготные условия работы на европейском рынке.

Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.