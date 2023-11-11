МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден планирует провести "жесткий разговор" с китайским лидером Си Цзиньпинем, связанный с вопросами двустороннего сотрудничества, также президент намерен обсудить контакты Китая с Ираном и его роль в украинском конфликте, пишет издание Politico. В США жестко отреагировали на слова кандидата в президенты о России

Сообщается, что лидеры США и Китая планируют встретиться в середине текущего месяца. Байден возлагает надежды на эту встречу, так как это может стать для него последним шансом повлиять на Си до выборов.

Как отмечает издание, американский президент хочет убедить китайского лидера повлиять на политику Тегерана, который, по его мнению, стремиться "к эскалации или распространению конфликта на Ближнем Востоке".

Конфликт между Палестиной и Израилем на Ближнем Востоке связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.