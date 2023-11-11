МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты привели себя к катастрофе собственными руками, спровоцировав украинский конфликт, написал в соцсети X американский политик Аджаму Барака. В США рассказали о дальнейшей судьбе Украины

"Некомпетентность администрации (президента Соединенных Штатов Джо. — ред.) Байдена является продолжением дилетантизма администрации (бывшего президента Барака. — Прим. Ред.) Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе из-за прокси-войны на Украине. А теперь произошла катастрофа на Ближнем Востоке. Это потрясения, которые мы сами себе устроили", — заявил он.

Западные средства массовой информации неоднократно отмечали, что США и Евросоюз уже начинают уставать от украинского конфликта и предоставления огромных пакетов помощи Киеву. Как ранее сообщал NBC, американские и европейские политики рассматривают возможности переговоров двух конфликтующих сторон, а также обсуждают, от чего Киеву придется отказаться для достижения договоренности.

В Кремле не раз отмечали готовность российской стороны к мирным переговорам, но власти Украины запретили их на законодательном уровне.