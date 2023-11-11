МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов должны всеми силами избегать противостояния с Россией и Китаем, потому что это может привести к масштабному конфликту, который будет способен разрушить страну, сказал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в эфире PBD Podcast. В США неожиданно высказались об украинском конфликте

"Если Россия и Китай будут в военном альянсе, а мы ввяжемся в третью мировую войну, <…> Соединенные Штаты Америки, какими мы их знаем сегодня, могут прекратить существовать. <…> У России и Китая есть серьезные военно-космические силы. У нас нет значимых оборонительных и наступательных возможностей в космосе", — подчеркнул он.

Кроме того, политик заявил, что текущее экономическое и военное положение Штатов крайне слабое. По его мнению, государство находится в наиболее уязвимом за долгое время состоянии, а американское вооружение уже не способно справиться с российским.

Ранее американский политик Аджаму Барака подчеркнул, что США своими действиями привели себя на грань катастрофы, спровоцировав эскалацию конфликта на территории Украины. По его словам, это также стало причиной разжигания войны на Ближнем Востоке.