МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Заявление о том, что Россия и КНДР осуществляют незаконное военно-техническое сотрудничество, не имеют никаких оснований, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова раскрыла цель новых антироссийских санкций США

"Обвинения, предъявляемые "коллективным Западом" в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России с КНДР — голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле highly likely. К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями", — сообщается в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Кроме того, политик подчеркнула ответственное отношение России к своим международным обязательствам, в том числе резолюции Совбеза. По словам Захаровой, это не мешает Москве и Пхеньяну развивать развивать отношения сотрудничества.

США и их сателлиты осуждают Россию, одновременно нарушая общепринятые нормы международного права, резюмировала Захарова.