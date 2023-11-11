МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Заявление о том, что Россия и КНДР осуществляют незаконное военно-техническое сотрудничество, не имеют никаких оснований, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова раскрыла цель новых антироссийских санкций США

"Обвинения, предъявляемые "коллективным Западом" в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России с КНДР — голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле highly likely. К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями", — сообщается в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

Кроме того, политик подчеркнула ответственное отношение России к своим международным обязательствам, в том числе резолюции Совбеза. По словам Захаровой, это не мешает Москве и Пхеньяну развивать развивать отношения сотрудничества.

США и их сателлиты осуждают Россию, одновременно нарушая общепринятые нормы международного права, резюмировала Захарова.