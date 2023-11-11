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Захарова раскритиковала обвинения в отношении "дружбы" России и КНДР
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Заявление о том, что Россия и КНДР осуществляют незаконное военно-техническое сотрудничество, не имеют никаких оснований, сказала официальный представитель МИД России Мария... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, в мире, россия, кндр, военно-техническое сотрудничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Заявление о том, что Россия и КНДР осуществляют незаконное военно-техническое сотрудничество, не имеют никаких оснований, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Обвинения, предъявляемые "коллективным Западом" в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России с КНДР — голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле highly likely. К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями", — сообщается в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Кроме того, политик подчеркнула ответственное отношение России к своим международным обязательствам, в том числе резолюции Совбеза. По словам Захаровой, это не мешает Москве и Пхеньяну развивать развивать отношения сотрудничества.
США и их сателлиты осуждают Россию, одновременно нарушая общепринятые нормы международного права, резюмировала Захарова.