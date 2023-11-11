БРЮССЕЛЬ, 11 ноя — ПРАЙМ. Европа столкнулась с двойным испытанием: во-первых, Украина, где перспектив победы над Россией практически нет, и во-вторых, конфликт на Ближнем Востоке, который стал следствием "политического и морального провала международного сообщества", заявил в субботу глава евродипломатии Жозеп Боррель. Боррель объявил о конце эпохи интеллектуального превосходства Запада

"У нас много проблем. Европа столкнулась с двойным испытанием. Во-первых, Украина, где перспективы победы над Россией не ожидаются в ближайшем будущем", — заявил он во время своего выступления на конгрессе Партии европейских социалистов.

Кроме того, европейский политик подчеркнул, что военная помощь Киеву со стороны США может сократиться, поэтому страны-члены ЕС должны быть готовы ее компенсировать.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.