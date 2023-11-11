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Эрдоган раскритиковал Запад за его отношение к ситуации в Газе
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Отношение поддерживающих Израиль западных стран к ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, сказал в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган... ПРАЙМ, 11.11.2023
новости, в мире, турция, запад, палестино-израильский конфликт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СТАМБУЛ, 11 ноя — ПРАЙМ. Отношение поддерживающих Израиль западных стран к ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, сказал в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести", — сказал президент Турции, выступая в субботу на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.
Эрдоган раскритиковал Запад, который отказывается призывать Израиль к прекращению атак по Газе.
Он раскритиковал западные страны, не призывающие Израиль к прекращению огня на фоне разрушений в секторе Газа, назвав их позицию "трусливой", а молчание "постыдным".
Кроме того, Эрдоган подчеркнул необходимость требования от Израиля компенсации палестинцам. По его мнению, Израиль ведет себя, "как капризный ребенок".