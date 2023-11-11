СТАМБУЛ, 11 ноя — ПРАЙМ. Отношение поддерживающих Израиль западных стран к ситуации в секторе Газа является проявлением трусости и бессовестности, сказал в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Вычеркнули". Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху собеседником

"Когда в результате нападения на редакцию Charlie Hebdo погибли около 20 человек, мировые лидеры устроили шествие в Париже, теперь же в Газе погибли почти 20 тысяч человек, но никто и слова не произнес. Это не только их неспособность, но в то же время страх и отсутствие совести", — сказал президент Турции, выступая в субботу на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде.

Эрдоган раскритиковал Запад, который отказывается призывать Израиль к прекращению атак по Газе.

Он раскритиковал западные страны, не призывающие Израиль к прекращению огня на фоне разрушений в секторе Газа, назвав их позицию "трусливой", а молчание "постыдным".



Кроме того, Эрдоган подчеркнул необходимость требования от Израиля компенсации палестинцам. По его мнению, Израиль ведет себя, "как капризный ребенок".